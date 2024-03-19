СМИ посчитали, сколько голосов на выборах за Путина "вбросили" мошенническим методом

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Владимир Путин получил не менее 31,6 миллионов голосов с помощью фальсификаций, это половина от общего количества. Это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России.

Об этом сообщает российское издание "Новая газета Европа".

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Фальсификации на выборах в РФ

С помощью метода математика Сергея Шпилкина "Новая газета Европа" оценила долю "аномальных" голосов на прошлых выборах, используя данные обработки 97% протоколов ЦИК, собранных каналом "Невыборы".

"Фальсификаций было так много, что область "честных" голосов статистическими методами выделить практически невозможно", — пишет издание.

С учетом электронного голосования, в выборах приняли участие 74,5 миллиона избирателей, из которых 64,7 миллиона, по данным ЦИК, проголосовали за Путина. Метод Шпилкина позволяет выявить, сколько голосов было "добавлено" победителю путем вбрасывания бюллетеней и переписывания итоговых протоколов.

Если выборы прошли честно, распределение кандидата-лидера и всех остальных кандидатов должны быть идентичными, то есть отличаться только по абсолютному значению за счет разного количества голосов, а не по форме. Однако вброс за одного из кандидатов влияет на распределение: он увеличивает и явку, и результат.

До этого ЦИК также заявил о рекордной явке на выборы президента, которая составила более 87,1 миллиона граждан, что составляет 77,44% избирателей.

Также мы вам рассказывали, что Владимир Путин намерен посетить Китай в мае этого года для переговоров с Си Цзиньпином. Это будет его первая заграничная поездка после переизбрания президентом РФ.