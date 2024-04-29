ЗМІ дізнались, скільки податків Кремлю заплатили європейські банки

Російський банк. Фото: росЗМІ

За 2023 рік сім найбільших європейських банків за розміром активів заплатили Кремлю близько 800 мільярдів євро. Це вчетверо більше, ніж до війни попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times.

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ЗМІ з'ясували, що сукупний прибуток європейських банків Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo і OTP у 2023 році склав 3 млрд євро. Він був утричі більшим, ніж 2021 року, і частково його було отримано шляхом коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Так, сім цих банків заплатили Кремлю понад 800 млрд євро податків торік, що вчетверо більше, ніж у довоєнний період. Такі суми від банків надходили на рахунки країни-агресора попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Податки, що сплачуються європейськими банками, які становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, які залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Європейський союз не заборонятиме пряму купівлю скрапленого природного газу у Росії.

Також відомо, що американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні, набирає популярності серед країн G7. Раніше ці кошти планували конфіскувати.