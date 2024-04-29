ЗМІ дізнались, скільки податків Кремлю заплатили європейські банки
За 2023 рік сім найбільших європейських банків за розміром активів заплатили Кремлю близько 800 мільярдів євро. Це вчетверо більше, ніж до війни попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це пише Financial Times.
Скільки податків заплатили європейські банки Кремлю
ЗМІ з'ясували, що сукупний прибуток європейських банків Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo і OTP у 2023 році склав 3 млрд євро. Він був утричі більшим, ніж 2021 року, і частково його було отримано шляхом коштів, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.
Так, сім цих банків заплатили Кремлю понад 800 млрд євро податків торік, що вчетверо більше, ніж у довоєнний період. Такі суми від банків надходили на рахунки країни-агресора попри обіцянки мінімізувати свою присутність у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.
"Податки, що сплачуються європейськими банками, які становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, які залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Європейський союз не заборонятиме пряму купівлю скрапленого природного газу у Росії.
Також відомо, що американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні, набирає популярності серед країн G7. Раніше ці кошти планували конфіскувати.
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