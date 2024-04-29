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СМИ узнали, сколько налогов Кремлю заплатили европейские банки

29 апреля 2024 11:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ узнали, сколько налогов Кремлю заплатили европейские банки
Российский банк. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За 2023 семь крупнейших европейских банков по размеру активов заплатили Кремлю около 800 миллиардов евро. Это вчетверо больше, чем до войны, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

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Сколько налогов заплатили европейские банки Кремлю

СМИ выяснили, что совокупная прибыль европейских банков Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP в 2023 году составила 3 млрд. евро. Он был втрое больше, чем в 2021 году, и частично он был получен путем средств, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат.

Так, семь этих банков заплатили Кремлю более 800 млрд евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем в довоенный период. Такие суммы от банков поступали на счета страны-агрессора, несмотря на обещания минимизировать свое присутствие в России после полномасштабного вторжения в Украину.

"Налоги, уплачиваемые европейскими банками, составляющие около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год, являются примером того, как оставшиеся в стране иностранные компании помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции", — говорится в материале.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Европейский союз не будет запрещать прямую покупку сжиженного природного газа у России.

Также известно, что американское предложение по использованию будущих процентов по замороженным российским активам, суммой около 300 млрд долларов для помощи Украине, набирает популярность среди стран G7. Раньше эти средства планировали конфисковать.

налоги
банки
Европа
Кремль
война в Украине

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