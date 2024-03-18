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З'явилися нові кадри наслідків обстрілу підприємства в Бєлгороді

18 березня 2024 22:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
З'явилися нові кадри наслідків обстрілу підприємства в Бєлгороді
Удар по підприємству в Бєлгороді. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському Бєлгороді в понеділок, 18 березня, було обстріляно підприємство "Енергомаш". За даними місцевої влади, ППО нібито збила вісім повітряних цілей. 

Відео наслідків з місця події публікують російські ЗМІ.

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Обстріл Бєлгорода 18 березня

Місцеві Telegram-канали пишуть, що над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО. На підльоті до міста було нібито збито вісім повітряних цілей.

Відомо, що внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю на території двох промислових приміщень і вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я.

Один зі співробітників заводу записав відео з цеху, де видно пошкоджений дах, а також дим на території самого підприємства.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, у районі пошкоджено лінію електропередачі — без світла частково залишаються абоненти двох населених пунктів.

Нагадаємо, начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що учасники руху не планують зупиняти рейди найближчим часом.

Крім того, російський добровольчий Легіон "Свобода Росії" повідомив про знищення складу боєприпасів у Тьоткіно Курської області.

російські війська
вибух
війна в Україні
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"
ракетний удар

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