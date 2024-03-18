Появились новые кадры последствий обстрела предприятия в Белгороде
В российском Белгороде в понедельник, 18 марта, было обстреляно предприятие "Энергомаш". По данным местных властей, ПВО якобы сбило восемь воздушных целей.
Видео последствий с места происшествия публикуют российские СМИ.
Обстрел Белгорода 18 марта
Местные Telegram-каналы пишут, что над Белгородом и районом сработала система ПВО. На подлете в город были якобы сбиты восемь воздушных целей.
Известно, что в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.
Один из сотрудников завода записал видео из цеха, где видна поврежденная крыша, а также дым на территории самого предприятия.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Кроме того, в районе повреждена линия электропередачи — без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов.
Напомним, начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что участники движения не планируют останавливать рейды в ближайшее время.
Кроме того, российский добровольческий Легион "Свобода России" сообщил об уничтожении боеприпасов в Теткино Курской области.
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