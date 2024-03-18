Появились новые кадры последствий обстрела предприятия в Белгороде

Удар по предприятию в Белгороде. Фото: росСМИ

В российском Белгороде в понедельник, 18 марта, было обстреляно предприятие "Энергомаш". По данным местных властей, ПВО якобы сбило восемь воздушных целей.

Видео последствий с места происшествия публикуют российские СМИ.

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Местные Telegram-каналы пишут, что над Белгородом и районом сработала система ПВО. На подлете в город были якобы сбиты восемь воздушных целей.

Известно, что в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Один из сотрудников завода записал видео из цеха, где видна поврежденная крыша, а также дым на территории самого предприятия.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, в районе повреждена линия электропередачи — без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов.

Напомним, начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что участники движения не планируют останавливать рейды в ближайшее время.

Кроме того, российский добровольческий Легион "Свобода России" сообщил об уничтожении боеприпасов в Теткино Курской области.