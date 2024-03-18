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Появились новые кадры последствий обстрела предприятия в Белгороде

18 марта 2024 22:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Появились новые кадры последствий обстрела предприятия в Белгороде
Удар по предприятию в Белгороде. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском Белгороде в понедельник, 18 марта, было обстреляно предприятие "Энергомаш". По данным местных властей, ПВО якобы сбило восемь воздушных целей.

Видео последствий с места происшествия публикуют российские СМИ.

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Обстрел Белгорода 18 марта

Местные Telegram-каналы пишут, что над Белгородом и районом сработала система ПВО. На подлете в город были якобы сбиты восемь воздушных целей.

Известно, что в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Один из сотрудников завода записал видео из цеха, где видна поврежденная крыша, а также дым на территории самого предприятия.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, в районе повреждена линия электропередачи — без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов.

Напомним, начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что участники движения не планируют останавливать рейды в ближайшее время.

Кроме того, российский добровольческий Легион "Свобода России" сообщил об уничтожении боеприпасов в Теткино Курской области.

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Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"
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