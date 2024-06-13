До Донецької області прибув особливий потяг з Одеси

Провідниця потягу "Жовта стрічка". Фото: Укрзалізниця

До залізничного вокзалу Краматорська Донецької області у четвер, 13 червня, прибув особливий пасажирський поїзд "Жовта стрчка". Ліврея вагонів рухомого складу містить імена мешканців тимчасово окупованих територій України, які чинять опір російській армії.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Прибуття поїзда "Жовта стрічка"

Пасажири поїзда "Жовта стрічка". Джерело: Укрзалізниця

Як заявили в пресслужбі перевізника, йдеться про поїзд "Одеса-Краматорськ". Ліврея вагонів складу містить імена мешканців всіх тимчасово окупованих українських міст, містечок і найменших сіл, які лишилися в окупації, і не підкорюються загарбникам.

Ліврея одного з вагонів.Джерело: Укрзалізниця

"Це прояв підтримки й знак, що ми не забуваємо про всіх українців, які залишилися в окупації та чинять спротив. Щодня тисячі активістів і активісток руху спротиву "Жовта стрічка" на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив. Малими героїчними вчинками з ризиком для власного життя вони борються за повернення України та нагадують окупантам, що це — українська земля", — кажуть в Укрзалізниці.

Поштова скринька "Жовтої стрічки". Джерело: Укрзалізниця

Крім того, залізничники додали, що співвітчизникам, які лишилися в окупації, можна допомогти. Доступні засоби наведено нижче:

купити квиток на поїзд №192/191 Одеса-Краматорськ;

зробити фото на фоні вагонів;

поділитися в соцмережах із хештегом #ПотягЖовтаСтрічка;

а також лишити послання українцям на окупованих територіях за допомогою спеціальної пошти у вагонах.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця оголосила про плани цього літа збудувати у різних куточках країни власні газові електростанції сумарною потужністю 250 МВт.

Також на тлі ворожих обстрілів української енергетики, перевізник зменшує споживання електроенергії, внаслідок чого маршрути деяких приміських електропоїздів буде скасовано.