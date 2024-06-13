До Донецької області прибув особливий потяг з Одеси

Жовта стрічка — на Донеччину з півдня прибув особливий поїзд
До залізничного вокзалу Краматорська Донецької області у четвер, 13 червня, прибув особливий пасажирський поїзд "Жовта стрчка". Ліврея вагонів рухомого складу містить імена мешканців тимчасово окупованих територій України, які чинять опір російській армії.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Прибуття поїзда "Жовта стрічка"
Як заявили в пресслужбі перевізника, йдеться про поїзд "Одеса-Краматорськ". Ліврея вагонів складу містить імена мешканців всіх тимчасово окупованих українських міст, містечок і найменших сіл, які лишилися в окупації, і не підкорюються загарбникам.
"Це прояв підтримки й знак, що ми не забуваємо про всіх українців, які залишилися в окупації та чинять спротив. Щодня тисячі активістів і активісток руху спротиву "Жовта стрічка" на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив. Малими героїчними вчинками з ризиком для власного життя вони борються за повернення України та нагадують окупантам, що це — українська земля", — кажуть в Укрзалізниці.
Крім того, залізничники додали, що співвітчизникам, які лишилися в окупації, можна допомогти. Доступні засоби наведено нижче:
- купити квиток на поїзд №192/191 Одеса-Краматорськ;
- зробити фото на фоні вагонів;
- поділитися в соцмережах із хештегом #ПотягЖовтаСтрічка;
- а також лишити послання українцям на окупованих територіях за допомогою спеціальної пошти у вагонах.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця оголосила про плани цього літа збудувати у різних куточках країни власні газові електростанції сумарною потужністю 250 МВт.
Також на тлі ворожих обстрілів української енергетики, перевізник зменшує споживання електроенергії, внаслідок чого маршрути деяких приміських електропоїздів буде скасовано.
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