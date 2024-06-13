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Жовта стрічка — на Донеччину з півдня прибув особливий поїзд

13 червня 2024 10:28
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Ілля Рябінін
редактор
До Донецької області прибув особливий потяг з Одеси
Провідниця потягу "Жовта стрічка". Фото: Укрзалізниця
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До залізничного вокзалу Краматорська Донецької області у четвер, 13 червня, прибув особливий пасажирський поїзд "Жовта стрчка". Ліврея вагонів рухомого складу містить імена мешканців тимчасово окупованих територій України, які чинять опір російській армії.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Прибуття поїзда "Жовта стрічка"

укрзалізниця жовта стрічка
Пасажири поїзда "Жовта стрічка". Джерело: Укрзалізниця

Як заявили в пресслужбі перевізника, йдеться про поїзд "Одеса-Краматорськ". Ліврея вагонів складу містить імена мешканців всіх тимчасово окупованих українських міст, містечок і найменших сіл, які лишилися в окупації, і не підкорюються загарбникам.

Жовта стрічка — на Донеччину з півдня прибув особливий поїзд - фото 2
Ліврея одного з вагонів.Джерело: Укрзалізниця

"Це прояв підтримки й знак, що ми не забуваємо про всіх українців, які залишилися в окупації та чинять спротив. Щодня тисячі активістів і активісток руху спротиву "Жовта стрічка" на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив. Малими героїчними вчинками з ризиком для власного життя вони борються за повернення України та нагадують окупантам, що це — українська земля",  — кажуть в Укрзалізниці.

Жовта стрічка — на Донеччину з півдня прибув особливий поїзд - фото 3
Поштова скринька "Жовтої стрічки". Джерело: Укрзалізниця

Крім того, залізничники додали, що співвітчизникам, які лишилися в окупації, можна допомогти. Доступні засоби наведено нижче:

  • купити квиток на поїзд №192/191 Одеса-Краматорськ; 
  • зробити фото на фоні вагонів;
  • поділитися в соцмережах із хештегом #ПотягЖовтаСтрічка;
  • а також лишити послання українцям на окупованих територіях за допомогою спеціальної пошти у вагонах.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця оголосила про плани цього літа збудувати у різних куточках країни власні газові електростанції сумарною потужністю 250 МВт.

Також на тлі ворожих обстрілів української енергетики, перевізник зменшує споживання електроенергії, внаслідок чого маршрути деяких приміських електропоїздів буде скасовано.

Україна
Донецька область
Одеса
поїзди
Укрзалізниця
Краматорськ

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