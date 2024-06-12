В УЗ розповіли, на які поїде потрібно роздрукувати квитки

Київський вокзал. Фото: Новини.LIVE

Пасажири, які мають намір подорожувати до Австрії чи Угорщини міжнародними залізничними рейсами, повинні мати паперові версії своїх електронних квитків. Через невиконання цієї вимоги у пасажирів можуть виникнути певні проблеми.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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На які поїде потрібно роздрукувати квитки

Відомо, що ця вимога стосується міжнародних рейсів, які виконуються у співпраці з австрійськими та угорськими залізничними операторами, які вимагають наявності роздрукованих квитків. Українські поїзди RIC (наприклад, прямий поїзд №749 Київ – Відень) та угорські поїзди (наприклад, №146 Чоп – Відень) проводять перевірку проїзних документів під час транзиту, вносячи позначки для статистики та звітності.

Вартість квитка розподіляється між залізницями країн залежно від дистанції, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тому перевірка є частиною процесу контролю. УЗ надсилає повідомлення пасажирам, які купили квитки через додаток, з нагадуванням про необхідність їх роздрукування.

На бланку квитка також є позначка про потребу віддрукувати його. Невиконання цієї вимоги може призвести до проблем, наприклад, залізничники сусідніх країн можуть вимагати додаткову оплату за проїзд.

Нагадаємо, українське держпідприємство "Укрзалізниця" має намір збудувати у різних куточках країни власні газові електричні станції сумарною потужністю 250 МВт. Реалізація таких планів може стартувати вже цього літа.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про зміни в русі поїздів до Хелма. Вони введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, які триватимуть до 30 серпня.