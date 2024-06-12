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В Укрзалізниці предупредили пассажиров, что на некоторые поезда нужно распечатать билеты

12 июня 2024 20:02
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Бригадир София
редактор
В УЗ рассказали, на какие поедет нужно распечатать билеты
Киевский вокзал. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Пассажиры, которые намерены путешествовать в Австрию или Венгрию по международным железнодорожным рейсам, должны иметь бумажные версии своих электронных билетов. Из-за невыполнения этого требования у пассажиров могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці в Telegram.

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На которые поезда нужно распечатать билеты

Известно, что это требование касается международных рейсов, выполняемых в сотрудничестве с австрийскими и венгерскими железнодорожными операторами, требующими наличия распечатанных билетов. Украинские поезда RIC (например, прямой поезд №749 Киев — Вена) и венгерские поезда (например, №146 Чоп — Вена) проводят проверку проездных документов во время транзита, внося отметки для статистики и отчетности.

Стоимость билета распределяется между железными дорогами стран в зависимости от дистанции, которую проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка является частью процесса контроля. УЗ посылает сообщения пассажирам, купившим билеты через приложение, с напоминанием о необходимости их распечатки.

На бланке билета также отмечена необходимость отпечатать его. Невыполнение этого требования может привести к проблемам, например, железнодорожники соседних стран могут потребовать дополнительную оплату за проезд.

Напомним, украинское госпредприятие Укрзалізниця намерено построить в разных уголках страны собственные газовые электрические станции суммарной мощностью 250 МВт. Реализация таких планов может стартовать уже этим летом.

Ранее Укрзалізниця сообщила об изменениях в движении поездов в Хелм. Они введены в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до 30 августа.

Украина
билеты
Венгрия
Австрия
Укрзализныця
поезда
поезд

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