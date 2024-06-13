В Донецкую область прибыл особый поезд из Одессы

Проводница поезда "Желтая лента". Фото: Укрзалізниця

К железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области в четверг, 13 июня, прибыл особый пассажирский поезд "Желтая лента". Ливрея вагонов состава содержит имена жителей временно оккупированных территорий Украины, сопротивляющихся российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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Пассажиры поезда "Желтая лента". Источник: Укрзалізниця

Как заявили в пресс-службе перевозчика, речь идет о поезде "Одесса-Краматорск". Ливрея вагонов состава содержит имена жителей всех временно оккупированных украинских городов, городков и самых маленьких деревень, которые остались в оккупации, и не подчиняются захватчикам.

Ливрея одного из вагонов. Источник: Укрзалізниця

"Это проявление поддержки и знак, что мы не забываем обо всех оставшихся в оккупации украинцах и сопротивляющихся. Ежедневно тысячи активистов и активисток движения сопротивления "Желтая лента" на всех временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться. Малыми героическими поступками с риском для собственной жизни они борются за возвращение Украины и напоминают оккупантам, что это украинская земля", — говорят в Укрзалізниці.

Почтовый ящик "Желтой ленты". Источник: Укрзализныця

Кроме того, железнодорожники добавили, что оставшимся в оккупации соотечественникам можно помочь. Доступные средства приведены ниже:

дешево билет на поезд №192/191 Одесса-Краматорск;

сделать фото на фоне вагонов;

поделиться в соцсетях с хештегом #ПотягЖелтаяЛента;

а также оставить послание украинцам на оккупированных территориях с помощью специальной почты в вагонах.

Напомним, ранее Укрзалізниця объявила о планах этим летом построить в разных уголках страны собственные газовые электростанции суммарной мощностью 250 МВт.

Также на фоне вражеских обстрелов украинской энергетики перевозчик уменьшает потребление электроэнергии, в результате чего маршруты некоторых пригородных электропоездов будут отменены.