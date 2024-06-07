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Укрзалізниця почала економити електроенергію — рух деяких електричок скасують

7 червня 2024 17:53
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Укрзалізниця почала економити електроенергію — рух деяких електричок скасують
Поїзди Київської Міської Електрички. Фото: УЗ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця зменшує споживання електроенергії. Рух деяких приміські електропоїздів скасують.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці у п'ятницю, 7 червня.

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Коригування графіків руху електропоїздів 

У червні по всій Україні тимчасово буде змінено графіки руху 74 приміських електропоїздів.

Зазначається, що зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які підвозять українців до роботи.

"Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Але Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що перші зміни в розкладі відбулися 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць.

"Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях", — наголошують у пресслужбі компанії.

Перевізник закликає користуватися офіційним сайтом, додатком та довідковими службами для уточнення інформації про рух електропоїздів.

Додамо, що залізнична компанія є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила більше 70% свого енергетичного комплексу. Голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков закликав не довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями.

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Укренерго
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Укрзалізниця
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війна
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