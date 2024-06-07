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В Укренерго повідомили, чи чекати українцям на повний блекаут

7 червня 2024 08:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Чи існує ризик повного блекауту в Україні —Укренерго
Енергетики працюють над налагодженням енергосистеми в Україні. Фото: ДТЕК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

Про це представник компанії "Укренерго" розповів для РБК-Україна у п'ятницю, 7 червня.

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В Укренерго наголосили на тому, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які компанія застосовує для збалансування системи в умовах дефіциту електроенергії.

"Блекаут – це велика системна аварія, коли баланс між наявною енергією в системі та споживанням порушується, і Укренерго не контролює роботу системи", — зазначили в компанії.

Укренерго запевняє, що якщо РФ не завдасть подібні масовані обстріли по енергетиці України — повного блекаути бути не має.

"Наразі ми не передбачаємо можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", — повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що після ворожих обстрілів в Україні абсолютно безпрецедентні масштаби руйнувань енергосистеми. Швидко усунути всі пошкодження неможливо.

Також українців попередили про необхідність плану "Б" у разі важкої ситуації з електроенергією взимку.

блекаут
війна в Україні
ДТЕК
енергетика
Укренерго
Україна
світло
електроенергія
електропостачання
енергосистема

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