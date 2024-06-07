Существует ли риск полного блекаута в Украине?

В Укрэнерго сообщили, ждать ли украинцам полного блекаута
В Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.
Об этом представитель компании "Укрэнерго" рассказал РБК-Украина в пятницу, 7 июня.
Нужно ли ждать блекаут в Украине
В Укрэнерго отметили, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые компания применяет для сбалансирования системы в условиях дефицита электроэнергии.
"Блекаут – это большая системная авария, когда баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушается, и Укрэнерго не контролирует работу системы", — отметили в компании.
Укрэнерго уверяет, что если РФ не нанесет подобные массированные обстрелы по энергетике Украины — полного блекаута быть не должно.
"Пока мы не предусматриваем возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", — сообщили в Укрэнерго.
Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что после вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентны масштабы разрушений энергосистемы. Быстро устранить все повреждения невозможно.
Также украинцев предупредили о необходимости плана Б в случае тяжелой ситуации с электроэнергией зимой.
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