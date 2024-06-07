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В Укрэнерго сообщили, ждать ли украинцам полного блекаута

7 июня 2024 08:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Существует ли риск полного блекаута в Украине?
Энергетики работают над отладкой энергосистемы в Украине. Фото: ДТЭК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.

Об этом представитель компании "Укрэнерго" рассказал РБК-Украина в пятницу, 7 июня.

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В Укрэнерго отметили, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые компания применяет для сбалансирования системы в условиях дефицита электроэнергии.

"Блекаут – это большая системная авария, когда баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушается, и Укрэнерго не контролирует работу системы", — отметили в компании.

Укрэнерго уверяет, что если РФ не нанесет подобные массированные обстрелы по энергетике Украины — полного блекаута быть не должно.

"Пока мы не предусматриваем возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", — сообщили в Укрэнерго.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что после вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентны масштабы разрушений энергосистемы. Быстро устранить все повреждения невозможно.

Также украинцев предупредили о необходимости плана Б в случае тяжелой ситуации с электроэнергией зимой.

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ДТЭК
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