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Укрзализныця начала экономить электроэнергию — движение некоторых электричек отменят

7 июня 2024 17:53
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Укрзализныця начала экономить электроэнергию — движение некоторых электричек отменят
Поезда Киевской городской электрички. Фото: УЗ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Из-за сложной ситуации в энергетике Укрзализныця уменьшает потребление электроэнергии. Движение некоторых пригородных электропоездов будет отменено.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в пятницу, 7 июня.

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Корректировка графиков движения электропоездов

В июне по всей Украине временно будут изменены графики движения 74 пригородных электропоездов.

Отмечается, что изменения не будут касаться критически важных электричек, которые подвозят украинцев к работе.

"То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. Но Укрзализныця приложит максимальные усилия, чтобы сохранить железнодорожное сообщение между всеми населенными пунктами", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце добавили, что первые изменения в расписании произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог.

"Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", — подчеркивают в пресс-службе компании.

Перевозчик призывает использовать официальный сайт, приложение и справочные службы для уточнения информации о движении электропоездов.

Добавим, что железнодорожная компания является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране.

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса . Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков призвал не доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекауты с контролируемыми отключениями.

 

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Укрэнерго
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свет
электроэнергия
электроснабжение
Укрзализныця
поезда
війна
экономия

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