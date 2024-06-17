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Жителів російського Ростову налякали дивні спалахи, після яких зникли світло і вода

17 червня 2024 01:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Жителів Ростова розбудили яскраві спалахи та дивний гуркіт у місті
Спалах на підстанції. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У ніч на 17 червня у російських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про дивні, яскраві спалахи у російському Ростові. Після них у місті частково зникли світло і вода. 

Деякі російські пабліки поширили відео спалахів у небі.  

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В усьому винна пакувальна плівка 

Пізніше у "Ростовенерго" пояснили, чому зникла електроенергія. У компанії заявили, що на територію електричної підстанції вітром занесло пакувальну плівку з будівельного майданчика, що розташований по сусідству.

"В результаті сталося короткочасне перекриття ізоляторів, яке спричинило яскравий спалах", — уточнили в "Ростовенерго". 

Зараз енергетики перевіряють обладнання підстанції.

Нагадаємо, 16 червня у Ростовській області шестеро ув'язнених СІЗО-1 взяли в заручники двох працівників слідчого ізолятора. 

Раніше ми писали, що українські безпілотники вночі 14 червня атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. 

водопостачання
електропостачання
Росія
світло

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