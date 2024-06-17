Жителів Ростова розбудили яскраві спалахи та дивний гуркіт у місті

Спалах на підстанції. Фото ілюстративне: скриншот відео

У ніч на 17 червня у російських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про дивні, яскраві спалахи у російському Ростові. Після них у місті частково зникли світло і вода.

Деякі російські пабліки поширили відео спалахів у небі.

Читайте також:

В усьому винна пакувальна плівка

Пізніше у "Ростовенерго" пояснили, чому зникла електроенергія. У компанії заявили, що на територію електричної підстанції вітром занесло пакувальну плівку з будівельного майданчика, що розташований по сусідству.

"В результаті сталося короткочасне перекриття ізоляторів, яке спричинило яскравий спалах", — уточнили в "Ростовенерго".

Зараз енергетики перевіряють обладнання підстанції.

Нагадаємо, 16 червня у Ростовській області шестеро ув'язнених СІЗО-1 взяли в заручники двох працівників слідчого ізолятора.

Раніше ми писали, що українські безпілотники вночі 14 червня атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області.