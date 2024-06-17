Жителей Ростова разбудили яркие вспышки и странный грохот в городе

Вспышка на подстанции. Фото иллюстративное: скриншот видео

В ночь на 17 июня в российских телеграм-каналах появились сообщения о странных, ярких вспышках в российском Ростове. После них в городе частично исчезли свет и вода.

Некоторые российские паблики распространили видео вспышек в небе.

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Во всем виновата упаковочная пленка

Позже в "Ростовэнерго" объяснили, почему исчезла электроэнергия. В компании заявили, что на территорию электрической подстанции ветром занесло упаковочную пленку со строительной площадки, расположенной по соседству.

"В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки", — уточнили в "Ростовэнерго".

В настоящее время энергетики проверяют оборудование подстанции.

Напомним, 16 июня в Ростовской области шесть заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух работников следственного изолятора.

Ранее мы писали, что украинские беспилотники ночью 14 июня атаковали российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области.