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Жертви сексуального насильства під час війни отримають по 3 000 євро

4 березня 2024 20:03
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Марія Маркевич
Журналіст
Жертви сексуального насильства під час війни отримають по 3 000 євро
Сексуальне насильство. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Люди, що постраждали від сексуального насильства під час війни, зможуть отримати репарації в розмірі 3 000 євро. Йдеться про одноразову виплати на умовах повної конфіденційності. 

Про це повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки".

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Репарації жертвам сексуального насильства

В Україні запустили проєкт з невідкладних проміжних репарацій для людей, що постраждали від сексуального насильства під час війни. 

"Ми розробили систему формування таких репарацій, яка передбачає виявлення постраждалих, ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріям і виплату проміжних компенсацій", — повідомила Стефанішина.

Протягом 2024 року разову виплату в розмірі 3 000 євро зможуть отримати 500 постраждалих. Зокрема, вже в березні перші 40 людей пройдуть передбачені процедури, щоб отримати компенсації. 

До проєкту також залучені офіс Генерального прокурора, що розслідує злочини сексуального насильства, та Міністерство юстиції, що формує реєстр збитків. 

Нагадаємо, на Закарпатті суддя, яка дала умовний термін ґвалтівникам, які знущались з 14-річної дівчини, тепер хоче стати суддею апеляційного суду.

Наприкінці лютого у центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Постраждалу доставили в лікарню у важкому стані. 

війна
виплати
згвалтування
гроші
секс
насильство

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