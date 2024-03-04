Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Жертвы сексуального насилия во время войны получат по 3 000 евро arrow

Жертвы сексуального насилия во время войны получат по 3 000 евро

4 марта 2024 20:03
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Жертвы сексуального насилия во время войны получат по 3 000 евро
Сексуальное насилие. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Люди, пострадавшие от сексуального насилия во время войны, смогут получить репарации в размере 3 000 евро. Речь идет об единовременной выплате на условиях полной конфиденциальности.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности".

Читайте также:

Репарации жертвам сексуального насилия

В Украине запустили проект по неотложным промежуточным репарациям для людей, пострадавших от сексуального насилия во время войны.

"Мы разработали систему формирования таких репараций, которая предусматривает выявление пострадавших, идентификацию кейсов, принятие решений о соответствии критериям и выплату промежуточных компенсаций", — сообщила Стефанишина.

В течение 2024 года разовую выплату в размере 3 000 евро смогут получить 500 пострадавших. В частности, уже в марте первые 40 человек пройдут предусмотренные процедуры для получения компенсаций.

К проекту также привлечены офис Генерального прокурора, расследующий преступления сексуального насилия, и Министерство юстиции, формирующее реестр ущерба.

Напомним, в Закарпатье судья, которая дала условный срок насильникам, которые издевались над 14-летней девушкой, теперь хочет стать судьей апелляционного суда.

В конце февраля в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

война
выплаты
изнасилование
деньги
секс
насилие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году