Жертвы сексуального насилия во время войны получат по 3 000 евро

Сексуальное насилие. Фото: google.com

Люди, пострадавшие от сексуального насилия во время войны, смогут получить репарации в размере 3 000 евро. Речь идет об единовременной выплате на условиях полной конфиденциальности.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности".

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В Украине запустили проект по неотложным промежуточным репарациям для людей, пострадавших от сексуального насилия во время войны.

"Мы разработали систему формирования таких репараций, которая предусматривает выявление пострадавших, идентификацию кейсов, принятие решений о соответствии критериям и выплату промежуточных компенсаций", — сообщила Стефанишина.

В течение 2024 года разовую выплату в размере 3 000 евро смогут получить 500 пострадавших. В частности, уже в марте первые 40 человек пройдут предусмотренные процедуры для получения компенсаций.

К проекту также привлечены офис Генерального прокурора, расследующий преступления сексуального насилия, и Министерство юстиции, формирующее реестр ущерба.

Напомним, в Закарпатье судья, которая дала условный срок насильникам, которые издевались над 14-летней девушкой, теперь хочет стать судьей апелляционного суда.

В конце февраля в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.