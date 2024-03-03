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Суддя, яка виправдала ґвалтівників, планує працювати в апеляційному суді — розслідування

3 березня 2024 00:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Суддя, яка виправдала ґвалтівників, планує працювати в апеляційному суді — розслідування
Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області суддя дала умовний термін ґвалтівникам, які знущались з 14-річної дівчини. Тепер вона хоче стати суддею апеляційної інстанції.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

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Суддя виправдала ґвалтівників

Так, вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала список охочих працювати в апеляційному суді — серед них голова Воловецького районного суду Оксана Софілканич.

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Оксана Софілканич (по центру). Фото: соцмережі

Про суддю відомо те, що вона розглядала справу про зґвалтування у селі Верхні Ворота на Закарпатті. Тоді один 14-річний та ще двоє 15-річних хлопців у підвалі зґвалтували 14-річну дівчину та зняли це на відео й завантажили в інтернет.

Згідно з даними порталу судової влади, прокурори не змогли довести, що підлітки скоїли цей злочин, тому їм змінили обвинувачення на частину 3 статті 153 КК України (сексуальне насильство), що надалі вплинуло на вирок суду. 

Софілканич засудила ґвалтівників до п'яти років позбавлення волі, однак звільнила їх від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Також хлопців зобов’язали виплатити моральну школу в розмірі 60 тис. гривень. Відомо, що адвокат постраждалої вимагав 450 тис. гривень. 

Апеляційний суд знайшов порушення під час розгляду справи та винесення вироку — суддя не повинна була змінювати кваліфікацію обвинувачення та під час допитів не врахувала емоційний стан потерпілої дівчини.

Через порушення Софілканич суд скасував її вирок, а справу знову  слухають вже у новому складі суду. 

Нагадаємо, у Вовчанську Харківської області звільнили голову суду, яка закликала працювати на російських окупантів. Наразі її обвинувачують у державній зраді.

Також ми писали, що НАБУ та САП озвучили результати викриття топкорупціонерів у 2023 році. Протягом минулого року вдалося притягнути до відповідальності низку високопосадовців.

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