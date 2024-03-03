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Судья, которая оправдала насильников, планирует работать в апелляционном суде — расследование

3 марта 2024 00:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Судья, которая оправдала насильников, планирует работать в апелляционном суде — расследование
Судья. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области судья дала условный срок насильникам, которые издевались над 14-летней девушкой. Теперь она хочет стать судьей апелляционной инстанции.

Об этом сообщает Слідство.Інфо.

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Так, высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала список желающих работать в апелляционном суде — среди них председатель Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч.

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Оксана Софилканыч (по центру). Фото: соцсети

О судье известно, что она рассматривала дело об изнасиловании в селе Верхние Ворота в Закарпатье. Тогда один 14-летний и еще два 15-летних парня в подвале изнасиловали 14-летнюю девушку и сняли это на видео и загрузили в интернет.

Согласно данным портала судебной власти, прокуроры не смогли доказать, что подростки совершили это преступление, поэтому им изменили обвинение на часть 3 статьи 153 УК Украины (сексуальное насилие), что в дальнейшем повлияло на приговор суда.

Софилканыч приговорила насильников к пяти годам лишения свободы, однако освободила их от наказания, назначив два года испытательного срока. Также ребят обязали выплатить моральную школу в размере 60 тысяч гривен. Известно, что адвокат пострадавшей требовал 450 тысяч гривен.

Апелляционный суд нашел нарушение при рассмотрении дела и вынесении приговора — судья не должна была менять квалификацию обвинения и во время допросов не учла эмоциональное состояние потерпевшей девушки.

Из-за нарушения Софилканыч суд отменил ее приговор, а дело снова слушают уже в новом составе суда.

Напомним, в Волчанске Харьковской области уволили председателя суда, призвавшего работать на российских оккупантов. В настоящее время ее обвиняют в государственной измене.

Также мы писали, что НАБУ и САП озвучили результаты разоблачения топ-коррупционеров в 2023 году. В течение прошлого года удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.

суд
правосудие
изнасилование
судьи

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