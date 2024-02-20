Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, отримав надбавки до зарплати, поки був в СІЗО

Суддя Олексій Тандир. Фото: cripo.com.ua

Судді Олексію Тандиру, якого звинувачують у смертельній аварії у Києві, нараховували надбавки до зарплати. У дорожньо-транспортній пригоді по вині судді загинув нацгвардієць, при цьому перебуваючи в слідчому ізоляторі Тандир отримував близько 100 тисяч гривень кожних два місяці.

Про це повідомляє видання Watchers, з посиланням на дані Територіального управління Державної судової адміністрації у Київській області.

Тандир отримував надбавки до зарплати перебуваючи в СІЗО

У 2023 році Тандир отримував фіксовану зарплатню судді у розмірі 63 060 грн. Додатково за вислугу років, науковий ступінь судді виплачували надбавки, а також "лікарняні" та "відпускні".

За даними видання, за січень та лютий 2023 року Тандиру надійшло 104 049 грн виплат без урахування податків. У березні та квітні суддя отримав таку ж суму.

Як відомо, від липня до жовтня обвинуваченому не виплачували зарплатню, проте вже у листопаді на рахунок Тандира нарахували 389 326 грн.

У Макарівському райсуді Київської області, де працював Тандир, прокоментували таку ситуацію. Представники суду заявили, що згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" заарештований не мав права на отримання зарплатні, оскільки він не розглядає справи та не чинить правосуддя.

У суді запевнили, що від 29 травня 2023 року, коли Тандира взяли під варту, його оклад становив 63 060.

Нагадаємо, Тандир перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

Святошинський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід судді ще на два місяці.

Додамо, родина судді Тандира надсилала допомогу його дружині, щоб використати цей факт у суді під час розгляду питання про звільнення його з-під варти.