Судья Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца, получил надбавки к зарплате, пока был в СИЗО

Судья Алексей Тандыр. Фото: cripo.com.ua

Судье Алексею Тандыру, обвиняемого в смертельной аварии в Киеве, насчитывали надбавки к зарплате. В дорожно-транспортном происшествии по вине судьи погиб нацгвардеец, при этом находясь в следственном изоляторе Тандыр получал около 100 тысяч гривен каждые два месяца.

Об этом сообщает издание Watchers со ссылкой на данные Территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области.

Тандыр получал надбавки к зарплате, находясь в СИЗО

В 2023 году Тандыр получал фиксированную зарплату судьи в размере 63 060 грн. Дополнительно за выслугу лет, научную степень судьи выплачивали надбавки, а также "больничные" и "отпускные".

По данным издания, за январь и февраль 2023 года Тандыру поступило 104 049 грн выплат без учета налогов. В марте и апреле судья получил такую же сумму.

Как известно, с июля по октябрь обвиняемому не выплачивали зарплату, однако уже в ноябре на счет Тандыра насчитали 389 326 грн.

В Макаровском райсуде Киевской области, где работал Тандыр, прокомментировали такую ситуацию. Представители суда заявили, что согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" арестованный не имел права на получение зарплаты, поскольку он не рассматривает дела и не производит правосудие.

В суде заверили, что с 29 мая 2023 года, когда Тандыра заключили под стражу, его оклад составил 63 060.

Напомним, Тандыр превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Святошинский районный суд города Киева продлил меру пресечения судье еще на два месяца.

Добавим, семья судьи Тандира присылала помощь его жене, чтобы использовать этот факт в суде при рассмотрении вопроса об освобождении его из-под стражи.