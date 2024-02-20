Судья Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца, получил надбавки к зарплате, пока был в СИЗО
Судье Алексею Тандыру, обвиняемого в смертельной аварии в Киеве, насчитывали надбавки к зарплате. В дорожно-транспортном происшествии по вине судьи погиб нацгвардеец, при этом находясь в следственном изоляторе Тандыр получал около 100 тысяч гривен каждые два месяца.
Об этом сообщает издание Watchers со ссылкой на данные Территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области.
Тандыр получал надбавки к зарплате, находясь в СИЗО
В 2023 году Тандыр получал фиксированную зарплату судьи в размере 63 060 грн. Дополнительно за выслугу лет, научную степень судьи выплачивали надбавки, а также "больничные" и "отпускные".
По данным издания, за январь и февраль 2023 года Тандыру поступило 104 049 грн выплат без учета налогов. В марте и апреле судья получил такую же сумму.
Как известно, с июля по октябрь обвиняемому не выплачивали зарплату, однако уже в ноябре на счет Тандыра насчитали 389 326 грн.
В Макаровском райсуде Киевской области, где работал Тандыр, прокомментировали такую ситуацию. Представители суда заявили, что согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" арестованный не имел права на получение зарплаты, поскольку он не рассматривает дела и не производит правосудие.
В суде заверили, что с 29 мая 2023 года, когда Тандыра заключили под стражу, его оклад составил 63 060.
Напомним, Тандыр превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.
Святошинский районный суд города Киева продлил меру пресечения судье еще на два месяца.
Добавим, семья судьи Тандира присылала помощь его жене, чтобы использовать этот факт в суде при рассмотрении вопроса об освобождении его из-под стражи.
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