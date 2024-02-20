Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Судья Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца, получил надбавки к зарплате, пока был в СИЗО arrow

Судья Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца, получил надбавки к зарплате, пока был в СИЗО

20 февраля 2024 22:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Судья Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца, получил надбавки к зарплате, пока был в СИЗО
Судья Алексей Тандыр. Фото: cripo.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Судье Алексею Тандыру, обвиняемого в смертельной аварии в Киеве, насчитывали надбавки к зарплате. В дорожно-транспортном происшествии по вине судьи погиб нацгвардеец, при этом находясь в следственном изоляторе Тандыр получал около 100 тысяч гривен каждые два месяца.

Об этом сообщает издание Watchers со ссылкой на данные Территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области.

Тандыр получал надбавки к зарплате, находясь в СИЗО

В 2023 году Тандыр получал фиксированную зарплату судьи в размере 63 060 грн. Дополнительно за выслугу лет, научную степень судьи выплачивали надбавки, а также "больничные" и "отпускные".

По данным издания, за январь и февраль 2023 года Тандыру поступило 104 049 грн выплат без учета налогов. В марте и апреле судья получил такую же сумму.

Как известно, с июля по октябрь обвиняемому не выплачивали зарплату, однако уже в ноябре на счет Тандыра насчитали 389 326 грн.

В Макаровском райсуде Киевской области, где работал Тандыр, прокомментировали такую ситуацию. Представители суда заявили, что согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" арестованный не имел права на получение зарплаты, поскольку он не рассматривает дела и не производит правосудие.

В суде заверили, что с 29 мая 2023 года, когда Тандыра заключили под стражу, его оклад составил 63 060.

Напомним, Тандыр превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Святошинский районный суд города Киева продлил меру пресечения судье еще на два месяца.

Добавим, семья судьи Тандира присылала помощь его жене, чтобы использовать этот факт в суде при рассмотрении вопроса об освобождении его из-под стражи.

ДТП
Нацгвардия
Украина
СИЗО
судьи
зарплата
Тандыр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме