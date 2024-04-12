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Зеленський звільнив заступника керівника ОП Андрія Сибігу — на яку посаду його призначили

12 квітня 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський звільнив заступника керівника ОП Андрія Сибігу — на яку посаду його призначили
Ексзаступник керівника ОП Андрій Сибіга. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 квітня, звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу. Його призначили першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського та в повідомленні Кабміну.

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Звільнення Андрія Сибіги

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", — йдеться в указі.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нова посада ексзаступника керівника ОП 

Кабмін призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Перед цим було звільнено заступника очільника МЗС Миколу Точицького. Він працював на цій посаді з вересня 2021 року.

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Допис Кабміну. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що звільнення та нові призначення в Офісі Президента України — це свідчення процесу перезавантаження влади, про що раніше говорив Володимир Зеленський. Кадрові зміни необхідні, щоб апарат працював ефективно. 

Також 2 квітня Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову. Вона обіймала посаду першого заступника міністра закордонних справ України з 2020 року. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
Дмитро Кулеба
МЗС
звільнення
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