Зеленський звільнив заступника керівника ОП Андрія Сибігу — на яку посаду його призначили
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 квітня, звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу. Його призначили першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Про це йдеться в указі Володимира Зеленського та в повідомленні Кабміну.
Звільнення Андрія Сибіги
"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", — йдеться в указі.
Нова посада ексзаступника керівника ОП
Кабмін призначив Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Перед цим було звільнено заступника очільника МЗС Миколу Точицького. Він працював на цій посаді з вересня 2021 року.
Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що звільнення та нові призначення в Офісі Президента України — це свідчення процесу перезавантаження влади, про що раніше говорив Володимир Зеленський. Кадрові зміни необхідні, щоб апарат працював ефективно.
Також 2 квітня Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову. Вона обіймала посаду першого заступника міністра закордонних справ України з 2020 року.
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