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Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Андрея Сибигу — на какую должность его назначили

12 апреля 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Андрея Сибигу — на какую должность его назначили
Экс-заместитель руководителя ОП Андрей Сибига. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 апреля, уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Сибигу. Его назначили первым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского и в сообщении Кабмина.

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Увольнение Андрея Сибиги

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в указе.

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Указ Зеленского. Фото: скриншот

Новая должность экс-заместителя руководителя ОП

Кабмин назначил Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Перед этим был уволен заместитель главы МИД Николай Точицкий. Он работал на этом посту с сентября 2021 года.

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Пост Кабмина. Фото: скриншот

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что увольнение и новые назначения в Офисе президента Украины — это свидетельство процесса перезагрузки власти, о чем ранее говорил Владимир Зеленский. Кадровые изменения необходимы, чтобы аппарат работал эффективно.

Также 2 апреля Кабинет министров уволил Эмине Джапарову. Она занимала должность первого заместителя министра иностранных дел Украины с 2020 года.

Владимир Зеленский
Офис президента
Дмитрий Кулеба
МИД
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указ
президент

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