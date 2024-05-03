Зеленський зустрівся з прикордонниками та оглянув їхню техніку

Володимир Зеленський нагороджує прикордонників. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими прикордонниками на Хмельниччині. Там він оглянув військову техніку, яку використовують українські військові для захисту держави від окупантів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram в п'ятницю, 3 квітня.

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За словами президента, під час огляду він долучився до перегляду бронетехніки, реактивних систем залпового вогню, артилерії, дронів та засобів радіоелектронної боротьби, які використовують українські прикордонники. Володимир Зеленський наголосив, що Україна пишається кожним воїном та висловив подяку усім тим, хто допомагає посилити обороноздатність країни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження незалежності країни та гарантуванні української сили на своїй землі.

"Ми зберегли нашу незалежність і маємо зараз її гарантувати – гарантувати, що на українській землі саме українська сила є і буде визначальною", – зазначив він.

Виступаючи під час зустрічі з прикордонниками в Хмельницькому, президент також відзначив професійний день Державної прикордонної служби України.

Зеленський подякував прикордонникам від імені всіх українців за їх надійність та силу, яку вони проявляють в захисті кордону та в боях заради України разом з іншими Силами оборони та безпеки. Президент також висловив очікування від прикордонників подальшого підвищення рівня фаховості та здатності примножувати український досвід стійкості та перемог у боях проти окупантів.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Хмельницький області. Глава держави, зокрема, обговорив безпеку Хмельницької атомної станції та відновлення пошкоджених об'єктів енергетики через російські обстріли.

Також ми розповідали, що президент під час однієї з нарад у Хмельницькому представив економічну платформу "Зроблено в Україні".