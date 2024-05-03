Зеленский встретился с пограничниками и осмотрел их технику

Владимир Зеленский награждает пограничников. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими пограничниками в Хмельницкой области. Там он осмотрел военную технику, используемую украинскими военными для защиты государства от оккупантов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 3 апреля.

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По словам президента, во время осмотра он присоединился к пересмотру бронетехники, реактивных систем залпового огня, артиллерии, дронов и средств радиоэлектронной борьбы, используемых украинскими пограничниками. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина гордится каждым воином и выразил благодарность всем, кто помогает усилить обороноспособность страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения независимости страны и гарантирование украинской силы на своей земле.

"Мы сохранили нашу независимость и должны сейчас ее гарантировать — гарантировать, что на украинской земле именно украинская сила есть и будет определяющей", — отметил он.

Выступая на встрече с пограничниками в Хмельницком, президент также отметил профессиональный день Государственной пограничной службы Украины.

Зеленский поблагодарил пограничников от имени всех украинцев за их надежность и силу, которую они проявляют в защите границы и в боях ради Украины вместе с другими силами обороны и безопасности. Президент также выразил ожидания от пограничников дальнейшего повышения уровня профессиональности и способности умножать украинский опыт устойчивости и побед в боях против оккупантов.

Напомним, сегодня Зеленский находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области. Глава государства, в частности, обсудил безопасность Хмельницкой атомной станции и восстановление поврежденных объектов энергетики из-за российских обстрелов.

Также мы рассказывали, что президент во время одного из совещаний в Хмельницком представил экономическую платформу "Сделано в Украине".