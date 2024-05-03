Зеленський на Хмельниччині представив платформу "Зроблено в Україні" — що це за проєкт

Володимир Зеленський у Хмельницькому. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Хмельницькому. Під час однієї з нарад глава держави представив економічну платформу "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Проєкт "Зроблено в Україні"

За словами глави держави, проєкт орієнтовано на підтримку українських виробників, які створюють нові робочі місця та сплачують податки в бюджет, з якого фінансується українська армія.

"Для мене дуже важливо створити нашу платформу Made in Ukraine, щоб знати в обличчя наших вітчизняних виробників. Особливо тих, хто працює з початку війни, хто повернувся додому, дає робочі місця та силу нашому бюджетові, який потім повністю йде на сили наших воїнів", — сказав він.

Водночас міністр економіки України Юлія Свіриденко зазначила, що цьогоріч в межах платформи "Зроблено в Україні" Хмельниччина отримає щонайменше 1,45 мільярда гривень. Вона також додала, що чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, тим більше коштів зможуть отримати. Розподіл коштів також вже скеровується і до інших регіонів.

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський розповів, чого Україна очікує від Саміту миру у Швейцарії.

Також глава держави провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де прийняв доповіді про зведення фортифікацій та масштабність українського оборонно-промислового комплексу.