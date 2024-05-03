Безпека АЕС та відновлення пошкоджених об'єктів енергетики — Зеленський відвідав Хмельницький

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Хмельницького у п'ятницю, 3 травня. Глава держави, зокрема, обговорив безпеку Хмельницької атомної станції та відновлення пошкоджених об'єктів енергетики через російські обстріли.

Про це повідомив сам Володимир Зеленський та Офіс президента.

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"Сьогодні в Хмельницькому. День присвячений ситуації в області, безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені російськими ударами", — сказав Зеленський, коментуючи робочу поїздку до Хмельницького.

Він додав, що якраз у рамках візиту до міста призначив нового очільника обласної адміністрації. Відповідну посаду обійняв Сергій Тюрін.

Крім того, глава держави зустрівся з підприємцям регіону та представив їм нову платформу "Зроблено в Україні".

"Подякував всім, хто зберігає робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави", — сказав Зеленський.

Також президент поспілкувався з курсантами Академії державної прикордонної служби України та відвідав поранених бійців у військовому госпіталі.

"Кожен, хто воює заради нашої держави, кожен, хто працює, щоб ми вистояли, усі, хто допомагає, — дякую вам і пишаюся вами. Пишаюся Україною! Дякую тобі, Хмельницький, за цей день!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Сергія Тюріна призначили очільником Хмельницької військової адміністрації. До цього він був виконувачем обов'язків голови після звільнення з посади Сергія Гамалія.

Варто додати, що на початку квітня один з енергоблоків Хмельницької АЕС, який був на ремонті, знову запущений і працює на максимальну потужність.