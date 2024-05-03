Безопасность АЭС и восстановление поврежденных объектов энергетики — Зеленский посетил Хмельницкий

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Хмельницкий в пятницу, 3 мая. Глава государства, в частности, обсудил безопасность Хмельницкой атомной станции и восстановление поврежденных объектов энергетики из-за российских обстрелов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский и Офис президента.

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"Сегодня в Хмельницком. День посвящен ситуации в области, вопросы безопасности, защита региона — все, что касается вклада Хмельницкой области в оборону всего нашего государства. Обсудили безопасность Хмельницкой атомной станции, в целом потенциал энергетики в регионе и восстановление тех объектов, которые были повреждены российскими ударами", — сказал Зеленский, комментируя рабочую поездку в Хмельницкий.

Он добавил, что как раз в рамках визита в город назначил нового главу облгосадминистрации. Соответствующую должность занял Сергей Тюрин.

Кроме того, глава государства встретился с предпринимателями региона и представил им новую платформу "Сделано в Украине".

"Поблагодарил всех, кто сохраняет рабочие места и обеспечивает экономическую основу для нашего государства", — сказал Зеленский.

Также президент пообщался с курсантами Академии государственной пограничной службы Украины и посетил раненых бойцов в военном госпитале.

"Каждый, кто воюет ради нашего государства, каждый, кто работает, чтобы мы выстояли, все, кто помогает, — благодарю вас и горжусь вами. Горжусь Украиной! Спасибо тебе, Хмельницкий, за этот день!" — подытожил Зеленский.

Напомним, Сергей Тюрин был назначен главой Хмельницкой военной администрации. До этого он был исполняющим обязанности председателя после освобождения от должности Сергея Гамалия.

Стоит добавить, что в начале апреля один из энергоблоков Хмельницкой АЭС, который был на ремонте, снова запущен и работает на максимальную мощность.