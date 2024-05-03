Зеленський призначив Тюріна очільником Хмельницької ОВА
Сергія Тюріна призначили очільником Хмельницької військової адміністрації у четвер, 2 травня. До цього він був виконувачем обов'язків голови.
Відповідний указ оприлюднили на порталі Офісу президента.
Новий очільник Хмельницької ОВА
"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", — йдеться в указі Володимира Зеленського.
Відомо, що Тюрін був першим заступником ексголови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія з грудня 2020 року. Однак, після звільнення останнього у березні 2023 року почав виконувати обов'язки очільника Хмельницької ОВА.
Звільнення Гамалія
Нагадаємо, 14 березня Кабмін офіційно звільнив очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
Причиною звільнення стало те, що у Чернівцях посадовець керував авто у нетверезому стані. Однак, сам він не визнав своєї вини у суді. Згодом на місце Гамалія Кабмін призначив Тюріна.
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