Зеленський призначив Тюріна очільником Хмельницької ОВА

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Фото: Хмельницька ОВА/Telegram

Сергія Тюріна призначили очільником Хмельницької військової адміністрації у четвер, 2 травня. До цього він був виконувачем обов'язків голови.

Відповідний указ оприлюднили на порталі Офісу президента.

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"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", — йдеться в указі Володимира Зеленського.

Відомо, що Тюрін був першим заступником ексголови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія з грудня 2020 року. Однак, після звільнення останнього у березні 2023 року почав виконувати обов'язки очільника Хмельницької ОВА.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Звільнення Гамалія

Нагадаємо, 14 березня Кабмін офіційно звільнив очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Причиною звільнення стало те, що у Чернівцях посадовець керував авто у нетверезому стані. Однак, сам він не визнав своєї вини у суді. Згодом на місце Гамалія Кабмін призначив Тюріна.