Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА
Сергея Тюрина назначили главой Хмельницкой военной администрации в четверг, 2 мая. До этого он был исполняющим обязанности председателя.
Соответствующий указ был обнародован на портале Офиса президента.
Новый глава Хмельницкой ОВА
"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", — говорится в указе Владимира Зеленского.
Известно, что Тюрин был первым заместителем экспредседателя Хмельницкой ОГА Сергеем Гамалием с декабря 2020 года. Однако после увольнения последнего в марте 2023 года начал исполнять обязанности руководителя Хмельницкой ОВА.
Увольнение Гамалия
Напомним, 14 марта Кабмин официально уволил главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
Причиной увольнения стало то, что в Черновцах чиновник управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако сам он не признал своей вины в суде. Впоследствии на место Гамалия Кабмин назначил Тюрина.
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