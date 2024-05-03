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Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА

3 мая 2024 11:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Фото: Хмельницкая ОВА/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сергея Тюрина назначили главой Хмельницкой военной администрации в четверг, 2 мая. До этого он был исполняющим обязанности председателя.

Соответствующий указ был обнародован на портале Офиса президента.

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"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", — говорится в указе Владимира Зеленского.

Известно, что Тюрин был первым заместителем экспредседателя Хмельницкой ОГА Сергеем Гамалием с декабря 2020 года. Однако после увольнения последнего в марте 2023 года начал исполнять обязанности руководителя Хмельницкой ОВА.

Тюрин стал главой Хмельницкой ОВА
Указ Зеленского. Фото: скриншот

 

Увольнение Гамалия

Напомним, 14 марта Кабмин официально уволил главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

Причиной увольнения стало то, что в Черновцах чиновник управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако сам он не признал своей вины в суде. Впоследствии на место Гамалия Кабмин назначил Тюрина.

война
Хмельницкий
Хмельницкая область
увольнение
кадровые изменения
отставка
война в Украине

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