Кабмін призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА – що про нього відомо
Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію президента щодо призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. До цього він був першим заступником військової адміністрації.
Про це у Telegram написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у четвер, 16 лютого.
Нове призначення Кабміну
Мельничук повідомив, що Тюріна призначили на посаду голова Хмельницької ОВ,
"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.
Зазначимо, починаючи з грудня 2020 року, Сергій Тюрін обіймав посаду першого заступника голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія. Після відходу Гамалія у березні 2023 року Тюрін виконував обов'язки голови Хмельницької ОВА.
Що відомо про Сергія Тюріна
За даними аналітичної платформи YouControl, Сергій Тюрін заснував юридичну компанію у Києві "Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС" у 2018 році, що спеціалізується на консультаціях у галузі комерційної діяльності та управління.
Крім того, з 2018 року він заснував та очолив адвокатське об'єднання у Києві "С.Т. Партнерс", яке займається правовою діяльністю.
Тюрін також займає позицію партнера, що управляє, в компанії INSTATE GROUP, яка є творцем освітньої платформи для вивчення юридичних дисциплін.
У 2009 та 2011 роках його було обрано до складу керівником радою Асоціації правників України (АПУ).
З 2005 по 2009 рік він керував Комітетом з корпоративного права в рамках АПУ, а у 2007 та 2008 роках очолював Київське відділення АПУ.
У квітні 2020 року Сергій Тюрін отримав посаду голови комітету з економічного права та процесу у Національній асоціації адвокатів України.
Нагадаємо, Кабмін схвалив призначення нового голови Мукачівської районної державної адміністрації. Ним став Сергій Гайдай, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію.
Раніше Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони України. Він переходить на іншу роботу
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