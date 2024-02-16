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Кабмін призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА – що про нього відомо

16 лютого 2024 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА – що про нього відомо
Новий голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Фото: Хмельницька ОВА/Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію президента щодо призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. До цього він був першим заступником військової адміністрації.

Про це у Telegram написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у четвер, 16 лютого.

Нове призначення Кабміну

Мельничук повідомив, що Тюріна призначили на посаду голова Хмельницької ОВ,

"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.

Зазначимо, починаючи з грудня 2020 року, Сергій Тюрін обіймав посаду першого заступника голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія. Після відходу Гамалія у березні 2023 року Тюрін виконував обов'язки голови Хмельницької ОВА.

Кабмін
Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Тюріна

За даними аналітичної платформи YouControl, Сергій Тюрін заснував юридичну компанію у Києві "Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС" у 2018 році, що спеціалізується на консультаціях у галузі комерційної діяльності та управління.

Крім того, з 2018 року він заснував та очолив адвокатське об'єднання у Києві "С.Т. Партнерс", яке займається правовою діяльністю.

Тюрін також займає позицію партнера, що управляє, в компанії INSTATE GROUP, яка є творцем освітньої платформи для вивчення юридичних дисциплін.

У 2009 та 2011 роках його було обрано до складу керівником радою Асоціації правників України (АПУ).

З 2005 по 2009 рік він керував Комітетом з корпоративного права в рамках АПУ, а у 2007 та 2008 роках очолював Київське відділення АПУ.

У квітні 2020 року Сергій Тюрін отримав посаду голови комітету з економічного права та процесу у Національній асоціації адвокатів України.

Нагадаємо, Кабмін схвалив призначення нового голови Мукачівської районної державної адміністрації. Ним став Сергій Гайдай, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Раніше Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони України. Він переходить на іншу роботу

Кабінет міністрів
Верховна Рада
робота
призначення
Хмельницький

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