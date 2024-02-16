Кабмін призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА – що про нього відомо

Новий голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Фото: Хмельницька ОВА/Telegram

Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію президента щодо призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. До цього він був першим заступником військової адміністрації.

Про це у Telegram написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у четвер, 16 лютого.

Нове призначення Кабміну

Мельничук повідомив, що Тюріна призначили на посаду голова Хмельницької ОВ,

"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.

Зазначимо, починаючи з грудня 2020 року, Сергій Тюрін обіймав посаду першого заступника голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія. Після відходу Гамалія у березні 2023 року Тюрін виконував обов'язки голови Хмельницької ОВА.

Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Тюріна

За даними аналітичної платформи YouControl, Сергій Тюрін заснував юридичну компанію у Києві "Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС" у 2018 році, що спеціалізується на консультаціях у галузі комерційної діяльності та управління.

Крім того, з 2018 року він заснував та очолив адвокатське об'єднання у Києві "С.Т. Партнерс", яке займається правовою діяльністю.

Тюрін також займає позицію партнера, що управляє, в компанії INSTATE GROUP, яка є творцем освітньої платформи для вивчення юридичних дисциплін.

У 2009 та 2011 роках його було обрано до складу керівником радою Асоціації правників України (АПУ).

З 2005 по 2009 рік він керував Комітетом з корпоративного права в рамках АПУ, а у 2007 та 2008 роках очолював Київське відділення АПУ.

У квітні 2020 року Сергій Тюрін отримав посаду голови комітету з економічного права та процесу у Національній асоціації адвокатів України.

Нагадаємо, Кабмін схвалив призначення нового голови Мукачівської районної державної адміністрації. Ним став Сергій Гайдай, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Раніше Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника Міністра оборони України. Він переходить на іншу роботу