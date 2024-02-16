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Кабмин назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОВА – что о нем известно

16 февраля 2024 18:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОВА – что о нем известно
Новый глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Фото: Хмельницька ОВА/Telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет Министров Украины одобрил предложение президента о назначении Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации. До этого он был первым заместителем военной администрации.

Об этом в Telegram написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в четверг, 16 февраля.

Новое назначение Кабмина

Мельничук сообщил, что Тюрина назначили на должность глава Хмельницкой ОВА,

"Соглашено назначение Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", —  написал Мельничук.

Отметим, начиная с декабря 2020 года Сергей Тюрин занимал должность первого заместителя председателя Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия. После ухода Гамалия в марте 2023 года, Тюрин исполнял обязанности главы Хмельницкой ОВА. 

Кабмин
Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Что известно про Сергея Тюрина

По данным аналитической платформы YouControl, Сергей Тюрин учредил юридическую компанию в Киеве "Юридическая фирма С.Т. ПАРТНЕРС" в 2018 году, специализирующуюся на консультациях в области коммерческой деятельности и управления. 

Кроме того, с 2018 года он основал и возглавил адвокатское объединение в Киеве "С.Т. Партнерс", которое занимается правовой деятельностью.

Тюрин также занимает позицию управляющего партнера в компании INSTATE GROUP, которая является создателем образовательной платформы для изучения юридических дисциплин.

В 2009 и 2011 годах он был выбран в состав управляющего советом Ассоциации юристов Украины (АЮУ).

С 2005 по 2009 год он руководил Комитетом по корпоративному праву в рамках АЮУ, а в 2007 и 2008 годах возглавлял Киевское отделение АЮУ.

В апреле 2020 года Сергей Тюрин получил должность председателя комитета по экономическому праву и процессу в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Напомним, Кабмин одобрил назначение нового главы Мукачевской районной государственной администрации. Им стал Сергей Гайдай, который ранее возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

Ранее Кабмин уволил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Он переходит на другую работ

Кабинет министров
Верховная Рада
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назначение
Хмельницкий

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