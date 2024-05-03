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Зеленский в Хмельницкой области представил платформу "Сделано в Украине" — что это за проект

3 мая 2024 16:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский в Хмельницкой области представил платформу "Сделано в Украине" — что это за проект
Владимир Зеленский в Хмельницком. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Хмельницком. Во время одного из совещаний глава государства представил экономическую платформу "Сделано в Украине".

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Проект "Сделано в Украине"

По словам главы государства, проект ориентирован на поддержку украинских производителей, создающих новые рабочие места и уплачивающих налоги в бюджет, из которого финансируется украинская армия.

"Для меня очень важно создать нашу платформу Made in Ukraine, чтобы знать в лицо наших отечественных производителей. Особенно тех, кто работает с начала войны, кто вернулся домой, дает рабочие места и силу нашему бюджету, потом полностью идущему на силы наших воинов", — сказал он.

В то же время министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в этом году в рамках платформы "Сделано в Украине" Хмельницкая область получит не менее 1,45 миллиарда гривен. Она также добавила, что чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы помощи, тем больше средств смогут получить. Распределение средств уже направляется и в другие регионы.

Напомним, недавно Владимир Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от Саммита мира в Швейцарии.

Глава государства также провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где принял доклады о возведении фортификаций и масштабности украинского оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Зеленский
деньги
Украина
Хмельницкий
Хмельницкая область
экономика
производство

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