Зеленський зустрівся за Макроном під час саміту НАТО

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Офіс Президента

У межах саміту НАТО, який проходив у Вашингтоні 9-11 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Глави держав розмовляли про підготовку наступного оборонного пакета.

Про це повідомив Володимир Зеленський в Telegram у п’ятницю, 12 липня.

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Президент Зеленський обговорив з президентом Франції Макроном імплементацію рішень Саміту миру, наступний оборонний пакет, безпекову співпрацю та військову підготовку.

"На полях саміту НАТО разом із Президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових", — написав глава держави.

Зеленський також висловив вдячність Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку України.

Нагадаємо, під час Вашингтонського саміту НАТО на честь 75-річчя створення оборонного Альянсу, президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що наступним кроком має бути запрошення України до НАТО, а потім і повноцінне членство держави. Зараз, за його словами, треба вибити російських окупантів з України, а для цього треба більше систем ППО від західних партнерів.

Також під час Вашингтонського саміту НАТО Україна підписала договір про всебічну підтримку Європейського союзу та ще 21 держави. Підписанти зобов'язуються підтримувати Україну до моменту її вступу до НАТО та ЄС.

А ще стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів на системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння для ЗСУ.