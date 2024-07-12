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Зеленский встретился с Макроном в Вашингтоне — что обсудили

12 июля 2024 10:24
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Зеленский встретился с Макроном во время саммита НАТО
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Офис Президента
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В рамках саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы стран говорили о подготовке следующего оборонного пакета.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Президент Зеленский обсудил с президентом Франции Макроном имплементацию решений Саммита мира, последующий оборонный пакет, сотрудничество безопасности и военную подготовку.

"На полях саммита НАТО вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество по безопасности и обучение наших военных", — написал глава государства.

Зеленский также выразил благодарность Макрону и французскому народу за принципиальную и неослабевающую поддержку Украины.

Напомним, во время Вашингтонского саммита НАТО в честь 75-летия создания оборонного Альянса президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что следующим шагом должно быть приглашение Украины в НАТО, а затем и полноценное членство государства. Сейчас, по его словам, нужно выбить российских окупантов из Украины, а для этого нужно больше систем ПВО от западных партнеров.

Также во время Вашингтонского саммита НАТО Украина подписала договор о всесторонней поддержке Европейского союза и еще 21 государства. Подписанты обязуются поддерживать Украину до ее вступления в НАТО и ЕС.

А еще стало известно, что США выделили поддержки около 225 миллионов долларов на системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение для ВСУ.

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