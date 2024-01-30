Зеленський зустрівся з колишнім генсеком НАТО — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім генеральним секретарем НАТО та засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном сьогодні, 30 січня. Зокрема глава держави подякував йому за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

Про це пише пресслужба Офісу Президента.

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"Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання. Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом", — наголосив Зеленський.

Своєю чергою Расмуссен та Єрмак розповіли Зеленському щодо планів створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

"Україна як повноправний член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу. Наша армія має безцінний досвід ведення війни проти Росії", — запевнив президент.

Нагадаємо, у грудні 2023 року та січні 2024 року Міністерство оборони України та Збройні сили країни запровадили 18 нових стандартів НАТО. Ці стандарти охоплюють різні аспекти, включаючи навігаційно-гідрографічну підтримку, діяльність водолазів та використання паливно-мастильних матеріалів.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості підтримувати Україну. За його словами, буде "гарною справою" на певному етапі запросити її до членства в Альянсі. Таким чином генсек відповів на питання щодо ймовірної конфронтації між РФ та НАТО, коли Україна вступить до останнього.