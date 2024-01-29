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Міноборони України запровадило нові стандарти НАТО — деталі

29 січня 2024 19:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міноборони України запровадило нові стандарти НАТО — деталі
Міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У грудні 2023 року та січні 2024 року Міністерство оборони України та Збройні сили країни запровадили 18 нових стандартів НАТО. Ці стандарти охоплюють різні аспекти, включаючи навігаційно-гідрографічну підтримку, діяльність водолазів та використання паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Міноборони України.

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У повідомленні наголошується, що українські військові сили продовжують свої реформи у напрямку дотримання стандартів, які необхідні для сумісності з державами-членами НАТО.

Зокрема, було ухвалено стандарти, пов'язані із захистом військ Збройних сил України, а також навчанням Військово-Морських Сил у галузі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, а також транспортного забезпечення.

Також у Міноборони зазначили, що із 1 135 стандартів НАТО, Міноборони та Збройні сили України вже запровадили 28%.

Тим часом заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, підкреслив, що ця кількість перевищує рівень впровадження стандартів у деяких країнах-членах НАТО, які приєдналися до Альянсу останніми роками.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення в такий складний час.

Додамо, колишній Верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс спрогнозував, коли можуть відбутися переговори між Україною та Росією. За його словами, вони можливі після виборів у США.

Міноборони
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