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Минобороны Украины ввело новые стандарты НАТО — детали

29 января 2024 19:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минобороны Украины ввело новые стандарты НАТО — детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В декабре 2023 года и январе 2024 года Министерство обороны Украины и Вооруженные силы страны внедрили 18 новых стандартов НАТО. Эти стандарты охватывают различные аспекты, включая навигационно-гидрографическую поддержку, деятельность водолазов и использование топливно-смазочных материалов.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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В сообщении отмечается, что украинские военные силы продолжают свои реформы в направлении соблюдения стандартов, которые необходимы для совместимости с государствами-членами НАТО. 

В частности, были приняты стандарты, связанные с защитой войск Вооруженных сил Украины, а также обучением Военно-Морских Сил в области связи, коммуникационных и информационных систем, а также транспортного обеспечения.

Также в Минобороны указали, что из 1 135 стандартов НАТО, Минобороны и Вооруженные силы Украины уже внедрили 28%. 

Тем временем, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, подчеркнул, что это количество превышает уровень внедрения стандартов в некоторых странах-членах НАТО, которые присоединились к Альянсу в последние годы.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

Добавим, бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.

Минобороны
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военные
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