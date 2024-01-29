Минобороны Украины ввело новые стандарты НАТО — детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Reuters

В декабре 2023 года и январе 2024 года Министерство обороны Украины и Вооруженные силы страны внедрили 18 новых стандартов НАТО. Эти стандарты охватывают различные аспекты, включая навигационно-гидрографическую поддержку, деятельность водолазов и использование топливно-смазочных материалов.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Новые стандарты НАТО

В сообщении отмечается, что украинские военные силы продолжают свои реформы в направлении соблюдения стандартов, которые необходимы для совместимости с государствами-членами НАТО.

В частности, были приняты стандарты, связанные с защитой войск Вооруженных сил Украины, а также обучением Военно-Морских Сил в области связи, коммуникационных и информационных систем, а также транспортного обеспечения.

Также в Минобороны указали, что из 1 135 стандартов НАТО, Минобороны и Вооруженные силы Украины уже внедрили 28%.

Тем временем, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, подчеркнул, что это количество превышает уровень внедрения стандартов в некоторых странах-членах НАТО, которые присоединились к Альянсу в последние годы.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

Добавим, бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.