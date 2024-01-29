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НАТО следует подготовиться к ракетным ударам РФ по Европе, — The Times

29 января 2024 12:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
НАТО следует подготовиться к ракетным ударам РФ по Европе, — The Times
Саммит НАТО. Иллюстративное фото: NATO
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Высокопоставленные генералы Североатлантического альянса считают, что у НАТО есть всего три года до того, как Россия нанесет удар по военным объектам Германии. У них также возникли опасения по поводу того, что россияне могут атаковать европейский тыл, уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает The Times.

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Командующий военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии Александр Золлфранк подчеркнул, что сейчас партнерам следует разобраться с "бюрократией". По его словам, она мешает перемещению личного состава и военной техники, а также препятствует использованию оружия в сложных ситуациях.

Золлфранк и другие генералы Германии, США и Нидерландов обеспокоены тем, что РФ может атаковать гражданскую инфраструктуру Европы. Военные убеждены, что это новый аспект современной войны, продемонстрированный на примере Украины.

"Если мы сравним войну и операции десять или пять лет назад, то поймем, что должны признать, что за тыловые районы также будет жесткая борьба. Мы должны исходить из того, что агрессор будет использовать весь спектр кинетических и некинетических сил для того, чтобы нарушить линии связи, в том числе в тылу", — заметил Золлфранк.

В Альянсе считают, что у них мало времени для усиления обороны. Представители НАТО надеются до саммита в июле в Вашингтоне согласовать договоренности о введении "военного Шенгена". Он позволит военным конвоям свободно передвигаться по странам НАТО.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

Добавим, бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.

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