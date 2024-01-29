НАТО слід підготуватися до ракетних ударів РФ по Європі, — The Times

Саміт НАТО. Ілюстративне фото: NATO

Високопоставлені генерали Північноатлантичного альянсу вважають, що в НАТО є лише три роки до того, як Росія завдасть удару по військових об'єктах Німеччини. У них також виникли побоювання щодо того, що росіяни можуть атакувати європейський тил, знищити цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє The Times.

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Командувач військовим логістичним центром НАТО на південному заході Німеччини Олександр Золлфранк наголосив, що зараз партнерам варто розібратися з "бюрократією". За його словами, вона заважає перекиданню особового складу та військової техніки, а також перешкоджає використанню зброї у складних ситуаціях.

Золлфранк та інші генерали Німеччини, США та Нідерландів занепокоєні тим, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру Європи. Військові переконані, що це новий аспект сучасної війни, який був продемонстрований на прикладі України.

"Якщо ми порівняємо війну і операції десять чи п'ять років тому, то зрозуміємо, що маємо визнати, що за тилові райони також буде жорстка боротьба. Ми повинні виходити з того, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичних і некінетичних сил для того, щоб порушити лінії зв’язку, в тому числі в тилу", — зауважив Золлфранк.

В Альянсі вважають, що мають мало часу для посилення оборони. Представники НАТО сподіваються до саміту у липні у Вашингтоні узгодити домовленості про запровадження "військового Шенгену". Зазначається, що він дозволить військовим конвоям вільно пересуватися країнами НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.

Додамо, колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс спрогнозував, коли можуть відбутися переговори між Україною та Росією. За його словами, вони можливі після виборів у США.