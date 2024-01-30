Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Зеленский встретился с бывшим генсеком НАТО — о чем говорили arrow

Зеленский встретился с бывшим генсеком НАТО — о чем говорили

30 января 2024 18:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский встретился с бывшим генсеком НАТО — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим генеральным секретарем НАТО и основателем компании Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном сегодня, 30 января. В частности, глава государства поблагодарил его за внимание к вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Расмуссена в Киеве

"Спасибо вашей с Андреем Ермаком группе за помощь в создании проекта Киевского договора по безопасности, который лег в основу Вильнюсской декларации и предусматривает такие серьезные обязательства по безопасности. Уже есть первые результаты: с Великобританией подписан очень важный документ по безопасности. Продолжается работа с другими государствами. Надеюсь на результат в ближайшее время", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Расмуссен и Ермак рассказали Зеленскому о планах создания международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции нашего государства.

"Украина как полноправный член НАТО сможет значительно усилить потенциал Альянса. У нашей армии бесценный опыт ведения войны против России", — заверил президент.

Напомним, в декабре 2023 года и январе 2024 года Министерство обороны Украины и Вооруженные силы страны ввели 18 новых стандартов НАТО. Эти стандарты охватывают различные аспекты, включая навигационно-гидрографическую поддержку, деятельность водолазов и использование горюче-смазочных материалов.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность поддерживать Украину. По его словам, будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить его к членству в Альянсе. Таким образом, генсек ответил на вопрос о вероятной конфронтации между РФ и НАТО, когда Украина вступит в последнее.

Владимир Зеленский
Офис президента
Киев
НАТО
война в Украине
Вильнюс
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме