Зеленский встретился с бывшим генсеком НАТО — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим генеральным секретарем НАТО и основателем компании Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном сегодня, 30 января. В частности, глава государства поблагодарил его за внимание к вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента.

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"Спасибо вашей с Андреем Ермаком группе за помощь в создании проекта Киевского договора по безопасности, который лег в основу Вильнюсской декларации и предусматривает такие серьезные обязательства по безопасности. Уже есть первые результаты: с Великобританией подписан очень важный документ по безопасности. Продолжается работа с другими государствами. Надеюсь на результат в ближайшее время", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Расмуссен и Ермак рассказали Зеленскому о планах создания международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции нашего государства.

"Украина как полноправный член НАТО сможет значительно усилить потенциал Альянса. У нашей армии бесценный опыт ведения войны против России", — заверил президент.

Напомним, в декабре 2023 года и январе 2024 года Министерство обороны Украины и Вооруженные силы страны ввели 18 новых стандартов НАТО. Эти стандарты охватывают различные аспекты, включая навигационно-гидрографическую поддержку, деятельность водолазов и использование горюче-смазочных материалов.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность поддерживать Украину. По его словам, будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить его к членству в Альянсе. Таким образом, генсек ответил на вопрос о вероятной конфронтации между РФ и НАТО, когда Украина вступит в последнее.