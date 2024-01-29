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НАТО слід готуватися до війни з РФ — яка країна Європи буде під прицілом

29 січня 2024 19:48
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Козюк Тетяна
редактор
НАТО слід готуватися до війни з РФ — яка країна Європи буде під прицілом
Єнс Столтенберг та військові НАТО. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Згідно з інформацією іноземної преси, НАТО має готуватися до російських ударів по країнах Європи. Зокрема, генерали з Німеччини, США та Нідерландів прогнозують можливий наступ Росії вже за три роки. 

Про це пише видання The Times.

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НАТО готується до війни з РФ

Відтак, за інформацією європейських високопосадовців, у випадку можливої війни з РФ росіяни спочатку намагатимуться вивести з ладу цивільну та військову інфраструктуру. Зокрема, завдадуть ударів по заводах з виробництва боєприпасів і командних центрів до електростанцій, мостів і залізниць.

"Ми повинні виходити з того, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичних і некінетичних сил для того, щоб порушити лінії зв’язку, в тому числі в тилу", — вважає один з високопосадовців. 

Під основним прицілом окупантів буде Німеччина. Як відомо, наразі країна є логістичним центром для постачання боєприпасів. 

Водночас, європейські генерали вважають, що нинішня війна в Україні стала так званим "прикладом" введення сучасних методів бойових дій. Тож, атака РФ на Європу не "застане НАТО зненацька". 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості підтримувати Україну. За його словами, буде "гарною справою" на певному етапі запросити її до членства в Альянсі. Таким чином генсек відповів на питання щодо ймовірної конфронтації між РФ та НАТО, коли Україна вступить до останнього.

Також, за словами генсека, країни НАТО мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.

війна
НАТО
росіяни
Європа
обстріли
окупанти
Росія

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