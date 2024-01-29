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НАТО следует готовиться к войне с РФ — какая страна Европы будет под прицелом

29 января 2024 19:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
НАТО следует готовиться к войне с РФ — какая страна Европы будет под прицелом
Йенс Столтенберг и военные НАТО. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Согласно информации иностранной прессы, НАТО должно готовиться к российским ударам по странам Европы. В частности, генералы из Германии, США и Нидерландов прогнозируют возможное наступление России уже через три года.

Об этом пишет издание The Times.

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Следовательно, по информации европейских чиновников, в случае возможной войны с РФ россияне сначала будут пытаться вывести из строя гражданскую и военную инфраструктуру. В частности, нанесут удары по заводам по производству боеприпасов и командных центров к электростанциям, мостам и железным дорогам.

"Мы должны исходить из того, что агрессор будет использовать весь спектр кинетических и некинетических сил для того, чтобы нарушить линии связи, в том числе в тылу", — считает один из чиновников.

Под основным прицелом оккупантов будет Германия. Как известно, в настоящее время страна является логистическим центром для снабжения боеприпасами.

В то же время европейские генералы считают, что нынешняя война в Украине стала так называемым "примером" введения современных методов боевых действий. Итак, атака РФ на Европу не "застанет НАТО врасплох".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность поддерживать Украину. По его словам, будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить ее к членству в Альянсе. Таким образом, генсек ответил на вопрос о вероятной конфронтации между РФ и НАТО, когда Украина вступит в последнее.

Также, по словам генсека, страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

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НАТО
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Россия

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