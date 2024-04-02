Зеленський зустрівся з єпископами Католицької Церкви та главами протестантських громад
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з єпископами Римсько-Католицької Церкви та очільниками протестантських християнських громад. Глава держави привітав їх з Великоднем та подякував за служіння на благо України.
Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 2 квітня.
Зеленський зустрівся з релігійними лідерами
"Українська держава шанує різноманіття в нашому суспільстві та засвідчує свою повагу кожній спільноті", — зазначив Зеленський.
Він повідомив, що сьогодні зустрівся з представниками Римсько-католицької Церкви та очільниками протестантських громад. Глава держави привітав із Великоднем та подякував за служіння заради блага українців і життя в Україні.
"Цінуємо, що в усій нашій країні звучать молитви за справедливий мир для всіх наших людей, кожен може отримати необхідну підтримку", — зазначив президент.
Зеленський також підкреслив, що особливо важливим є те, що християнські церкви допомагають нести у світ правду про злочини росіян та війну, яку вони провадять проти України.
"Тільки разом можемо зупинити агресію. Я вдячний усім, хто з Україною в цей час!", — підкресли вглава держави.
Раніше ми повідомляли, що християни західного обряду у неділю, 31 березня, святкували Великдень. Президент України Володимир Зеленський привітав їх.
Нагадаємо, Зеленський висловив вдячність усім бойовим медикам, які щоденно рятують воїнів Збройних сил. Вони допомагають бійцям на фронті у найскладніших умовах і роблять це цілодобово.
Читайте Новини.LIVE!