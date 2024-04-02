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Зеленський зустрівся з єпископами Католицької Церкви та главами протестантських громад

2 квітня 2024 18:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський зустрівся з єпископами Католицької Церкви та главами протестантських громад
Зустріч Зеленського з католицькими і протестантськими лідерами. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з єпископами Римсько-Католицької Церкви та очільниками протестантських християнських громад. Глава держави привітав їх з Великоднем та подякував за служіння на благо України.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 2 квітня.

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"Українська держава шанує різноманіття в нашому суспільстві та засвідчує свою повагу кожній спільноті", — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що сьогодні зустрівся з представниками Римсько-католицької Церкви та очільниками протестантських громад. Глава держави привітав із Великоднем та подякував за служіння заради блага українців і життя в Україні. 

"Цінуємо, що в усій нашій країні звучать молитви за справедливий мир для всіх наших людей, кожен може отримати необхідну підтримку", — зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що особливо важливим є те, що християнські церкви допомагають нести у світ правду про злочини росіян та війну, яку вони провадять проти України.

"Тільки разом можемо зупинити агресію. Я вдячний усім, хто з Україною в цей час!", — підкресли вглава держави.

єпископи
​Зеленський під час зустрічі з єпископами. Фото: Офіс президента
єпископ
​Католицькі та протестантські лідери на зустрічі з президентом. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що християни західного обряду у неділю, 31 березня, святкували Великдень. Президент України Володимир Зеленський привітав їх.

Нагадаємо, Зеленський висловив вдячність усім бойовим медикам, які щоденно рятують воїнів Збройних сил. Вони допомагають бійцям на фронті у найскладніших умовах і роблять це цілодобово.

Володимир Зеленський
Офіс президента
церква
Україна
президент
Великдень

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