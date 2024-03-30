Зеленський показав знімки героїчної роботи бойових медиків на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність усім бойовим медикам, які щоденно рятують воїнів Збройних сил. Вони допомагають бійцям на фронті у найскладніших умовах і роблять це цілодобово.

Відповідні світлини героїчної роботи лікарів глава держави опублікував у своєму Telegram в суботу, 30 березня.

Читайте також:

Щоденний подвиг українських бойових медиків на фронті

Зеленський показав кадри роботи медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, 47-ї окремої механізованої бригади, Медичної служби І Інтернаціонального легіону, 93-ї ОМБр "Холодний Яр", 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", Тайлер Хікс.

"Порятунок життя наших воїнів, повернення здоров’я нашим захисникам і захисницям, самовіддана праця щодня, цілодобово, на фронті, у найскладніших умовах. Дякую всім нашим бойовим медикам. Всім, хто рятує життя наших захисників і захисниць. Пишаємося тим, що в нас є такі лікарі", — написав президент.

Бойові медики рятують життя військовому. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Лікарі допомагають бійцю. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Бойові медики допомагають військовому. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Бойові медики допомагають військовому. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Медик рятує життя воїну. Фото: Полк "Азов"

Бойові медики рятують життя військовому. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Військовий "Азов". Фото: Полк "Азов"

Медики готуються до операції. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Лікарі оперують бійця. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Медик надає першу допомогу військовому. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 29 березня Зеленський показав ексклюзивні кадри роботи мобільних груп української ППО. Вони цілодобово і вдень, і вночі боронять повітряний простір держави та успішно виконують свою роботу.

Також ми писали, що засновник програми Kontra Application Security Training, військовий ЗСУ Дмитро Козятинський розповів, що під час евакуації поранених бійців ключовим моментом є координація екіпажів броньованого кейсевака та екіпажу другого евакуаційного плеча.