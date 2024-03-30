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Зеленский показал снимки героической работы боевых медиков на фронте

30 марта 2024 11:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский показал снимки героической работы боевых медиков на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем боевым медикам, ежедневно спасающим воинов Вооруженных сил. Они помогают бойцам на фронте в сложных условиях и делают это круглосуточно.

Соответствующие фотографии героической работы врачей глава государства опубликовал в своем Telegram в субботу, 30 марта.

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Зеленский показал кадры работы медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, 47-й отдельной механизированной бригады, Медицинской службы и Интернационального легиона, 93-й ОМБр "Холодный Яр", 12-й бригады специального назначения "Азов", Тайлер Хикс.

"Спасение жизни наших воинов, возвращение здоровья нашим защитникам и защитницам, самоотверженный труд ежедневно, круглосуточно, на фронте, в самых сложных условиях. Спасибо всем нашим боевым медикам. Всем, кто спасает жизнь наших защитников и защитниц. Гордимся тем, что у нас есть такие врачи", — написал президент.

Боевые медики спасают жизнь военной
Боевые медики спасают жизнь военному. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Врачи помогают бойцу
Врачи помогают бойцу. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Боевые медики помогают военному
Боевые медики помогают военному. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Боевые медики помогают военному
Боевые медики помогают военному. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Медик спасает жизнь воину
Медик спасает жизнь воину. Фото: Полк "Азов"
Боевые медики спасают жизнь военной
Боевые медики спасают жизнь военному. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Военный "Азов"
Военный "Азов". Фото: Полк "Азов"
Медики готовятся к операции
Медики готовятся к операции. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Врачи оперируют бойца
Врачи оперируют бойца. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Медик оказывает первую помощь военному
Медик оказывает первую помощь военному. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, 29 марта Зеленский показал эксклюзивные кадры работы мобильных групп украинского ПВО. Они круглосуточно и днем и ночью защищают воздушное пространство государства и успешно выполняют свою работу.

Также мы писали, что основатель программы Kontra Application Security Training военный ВСУ Дмитрий Козятинский рассказал, что во время эвакуации раненых бойцов ключевым моментом является координация экипажей бронированного кейсевака и экипажа второго эвакуационного плеча.

Владимир Зеленский
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Украина
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