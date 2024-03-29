Зеленський показав ексклюзивні кадри роботи мобільних груп української ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Бійці мобільних вогневих груп протиповітряної оборони — справжні захисники українського неба. Вони цілодобово і вдень, і вночі боронять повітряний простір держави та успішно виконують свою роботу. Президент України Володимир Зеленський показав неймовірні кадри сил української ППО в роботі.

Відповідні знімки глава держави опублікував у своєму Telegram в п'ятницю, 29 березня.

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Зеленський висловив вдячність усім оборонцям неба за їхній щоденний титанічний труд та захист повітряного простору українських міст.

"Кожен знищений російський "шахед" — це завжди порятунок людей, захист критичної інфраструктури. Це титанічна робота наших воїнів. Я дякую кожному бійцю мобільних вогневих груп в усіх регіонах чергування. Дякую за те, що бороните українське небо!" — наголосив президент.

Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили ППО відбивають ворожу атаку. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу CBS. Він розповів, що системи ППО зараз є критично важливими для посилення України.

Також ми писали про те, що 29 березня загарбники завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши 99 повітряних цілей. Силам ППО вдалося збити 84 повітряні цілі.