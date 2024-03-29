Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський показав ексклюзивні кадри роботи мобільних груп української ППО arrow

Зеленський показав ексклюзивні кадри роботи мобільних груп української ППО

29 березня 2024 14:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський показав ексклюзивні кадри роботи мобільних груп української ППО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бійці мобільних вогневих груп протиповітряної оборони — справжні захисники українського неба. Вони цілодобово і вдень, і вночі боронять повітряний простір держави та успішно виконують свою роботу. Президент України Володимир Зеленський показав неймовірні кадри сил української ППО в роботі.

Відповідні знімки глава держави опублікував у своєму Telegram в п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

Українські захисники неба — сили ППО

Зеленський висловив вдячність усім оборонцям неба за їхній щоденний титанічний труд та захист повітряного простору українських міст.

"Кожен знищений російський "шахед" — це завжди порятунок людей, захист критичної інфраструктури. Це титанічна робота наших воїнів. Я дякую кожному бійцю мобільних вогневих груп в усіх регіонах чергування. Дякую за те, що бороните українське небо!" — наголосив президент.

Військовий сил ППО
Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Мобільна вогнева група ППО
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Сили ППО відбивають ворожу атаку
Сили ППО відбивають ворожу атаку. Фото: Генштаб ЗСУ
Військовий сил ППО
Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Мобільна вогнева група ППО
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники
Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ
Військовий сил ППО
Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Мобільна вогнева група ППО
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Мобільна вогнева група ППО
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Військовий сил ППО
Військовий сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Скриншот допису Зеленського
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу CBS. Він розповів, що системи ППО зараз є критично важливими для посилення України.

Також ми писали про те, що 29 березня загарбники завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши 99 повітряних цілей. Силам ППО вдалося збити 84 повітряні цілі.

Володимир Зеленський
війна
Україна
фото
ППО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ