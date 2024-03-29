Зеленський показав ексклюзивні кадри роботи мобільних груп української ППО
Бійці мобільних вогневих груп протиповітряної оборони — справжні захисники українського неба. Вони цілодобово і вдень, і вночі боронять повітряний простір держави та успішно виконують свою роботу. Президент України Володимир Зеленський показав неймовірні кадри сил української ППО в роботі.
Відповідні знімки глава держави опублікував у своєму Telegram в п'ятницю, 29 березня.
Українські захисники неба — сили ППО
Зеленський висловив вдячність усім оборонцям неба за їхній щоденний титанічний труд та захист повітряного простору українських міст.
"Кожен знищений російський "шахед" — це завжди порятунок людей, захист критичної інфраструктури. Це титанічна робота наших воїнів. Я дякую кожному бійцю мобільних вогневих груп в усіх регіонах чергування. Дякую за те, що бороните українське небо!" — наголосив президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу CBS. Він розповів, що системи ППО зараз є критично важливими для посилення України.
Також ми писали про те, що 29 березня загарбники завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши 99 повітряних цілей. Силам ППО вдалося збити 84 повітряні цілі.
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