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Зеленский показал эксклюзивные кадры работы мобильных групп украинской ПВО

29 марта 2024 14:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский показал эксклюзивные кадры работы мобильных групп украинской ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бойцы мобильных огневых групп противовоздушной обороны — настоящие защитники украинского неба. Они круглосуточно и днем, и ночью защищают воздушное пространство государства и успешно выполняют свою работу. Президент Украины Владимир Зеленский показал невероятные кадры сил украинских ПВО в работе.

Соответствующие снимки глава государства обнародовал в своем Telegram в пятницу, 29 марта.

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Зеленский выразил благодарность всем защитникам неба за их ежедневный титанический труд и защиту воздушного пространства украинских городов.

"Каждый уничтоженный российский "шахед" — это всегда спасение людей, защита критической инфраструктуры. Это титаническая работа наших воинов. Я благодарю каждого бойца мобильных огневых групп во всех регионах дежурства. Спасибо за то, что защищаете украинское небо!" — подчеркнул президент.

Военный сил ПВО
Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Мобильная огневая группа ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Силы ПВО отражают вражескую атаку
Силы ПВО отражают вражескую атаку. Фото: Генштаб ВСУ
Военный сил ПВО
Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Мобильная огневая группа ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники
Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ
Военный сил ПВО
Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Мобильная огневая группа ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Мобильная огневая группа ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Военный сил ПВО
Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS. Он рассказал, что системы ПВО сейчас критически важны для усиления Украины.

Также мы писали о том, что 29 марта захватчики нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив 99 воздушных целей. Силам ПВО удалось сбить 84 воздушных целей.

Владимир Зеленский
война
Украина
фото
ПВО

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