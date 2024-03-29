Зеленский показал эксклюзивные кадры работы мобильных групп украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Бойцы мобильных огневых групп противовоздушной обороны — настоящие защитники украинского неба. Они круглосуточно и днем, и ночью защищают воздушное пространство государства и успешно выполняют свою работу. Президент Украины Владимир Зеленский показал невероятные кадры сил украинских ПВО в работе.

Соответствующие снимки глава государства обнародовал в своем Telegram в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Украинские защитники неба — силы ПВО

Зеленский выразил благодарность всем защитникам неба за их ежедневный титанический труд и защиту воздушного пространства украинских городов.

"Каждый уничтоженный российский "шахед" — это всегда спасение людей, защита критической инфраструктуры. Это титаническая работа наших воинов. Я благодарю каждого бойца мобильных огневых групп во всех регионах дежурства. Спасибо за то, что защищаете украинское небо!" — подчеркнул президент.

Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Силы ПВО отражают вражескую атаку. Фото: Генштаб ВСУ

Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ

Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Военный сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS. Он рассказал, что системы ПВО сейчас критически важны для усиления Украины.

Также мы писали о том, что 29 марта захватчики нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив 99 воздушных целей. Силам ПВО удалось сбить 84 воздушных целей.