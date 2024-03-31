Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Християни західного обряду у неділю, 31 березня, відзначають Великдень. Президент України Володимир Зеленський уже привітав їх.

Своє привітання український лідер написав у Telegram.

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"Вітаю українців і всіх християн, які відзначають Великдень сьогодні. Свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти. Не дасть затьмарити волю. І яка об’єднує — об’єднує сім’ї, народи та континенти", — наголосив Зеленський.

За його словами, не буває зараз ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати наше життя. Він зазначив, що цієї ночі були знову ракети та "шахеди" проти людей, однак українці захищаються та витримують. Зеленський наголосив, що наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель, життя може перемогти.

"Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн", — додав він.

Український лідер побажав тихого свята.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський висловив вдячність усім бойовим медикам, які щоденно рятують воїнів Збройних сил. Вони допомагають бійцям на фронті у найскладніших умовах і роблять це цілодобово.

Також український лідер 30 березня звільнив декількох своїх радників. Йдеться про Олега Устенка, Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Наталію Пушкарьову та Альону Вербицьку.