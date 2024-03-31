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Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

31 марта 2024 10:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Христиане западного обряда в воскресенье, 31 марта, отмечают Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил их.

Свое поздравление украинский лидер написал в Telegram.

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Поздравление Зеленского с Пасхой

"Поздравляю украинцев и всех христиан, которые отмечают Пасху сегодня. Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит тьме победить. Не даст затмить свободу. И которая объединяет — объединяет семьи, народы и континенты", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался бы сломать нашу жизнь. Он отметил, что этой ночью были снова ракеты и "шахеды" против людей, однако украинцы защищаются и выдерживают. Зеленский отметил, что наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель, жизнь может победить. 

"Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих от войн", — добавил он.

Украинский лидер пожелал тихого праздника.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский выразил благодарность всем боевым медикам, ежедневно спасающим воинов Вооруженных сил. Они помогают бойцам на фронте в сложных условиях и делают это круглосуточно.

Также украинский лидер 30 марта уволил нескольких своих советников. Речь идет об Олеге Устенко, Михаиле Радуцком, Сергее Трофимове, Наталье Пушкаревой и Алене Вербицкой.

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